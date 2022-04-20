Птушкин, Барских, Лобода: украинским звездам на 50 лет запретили въезд в Россию, – СМИ

В российских СМИ появилась информация о том, что некоторым украинским знаменитостям запретили въезд в Россию на 50 лет. Среди них оказались Антон Птушкин, Макс Барских, Светлана Лобода, Верка Сердючка и другие. Эти люди, по словам россиян, "неутешительно отзываются о России и распространяют фейковую информацию".

В настоящее время Baza смогла найти подтверждение запрета въезда в России только Антону Птушкину. Из-за критики войны в Украине блогер не сможет уехать в Россию до 2072 года. Но Птушкина это совсем не смущает.

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Украинским звездам запретили въезд в Россию

Запрет на въезд действует с 16 апреля 2022 и продлится 50 лет. То есть ее можно назвать пожизненной. Также российские СМИ сообщают о запрете въезда для еще нескольких известных украинцев, среди которых есть и те, кто долго жил и строил карьеру в России. Сейчас знаменитости осуждают войну в Украине и встают на защиту родной земли. Они никогда не поддержат известий русской власти и армии. Кроме Антона Птушкина, въезд в страну-террористку, вероятно, запретили:

Макса Барских;

Монатику;

Верцы Сердючке;

Светлане Лободи;

Андрею Беднякову;

Евгению Комаровскому и еще нескольким украинцам.



Список всех артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет / Фото "Сегодня"

Заметим, после того, как Россия пришла "освобождать" русскоязычное население, многие звезды, всю жизнь говорившие по-русски, сейчас переходят на украинский язык. Они подчеркивают, что украинский – крутой. Именно сейчас необходимо избавиться от всего, что связывает с врагом. Язык – номер один в этом списке.