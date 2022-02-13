Просто сказать правду, – Тимур Мирошниченко об обвинениях в фальсификации голосов Нацотбора

Ведущий Нацотбора Тимур Мирошниченко после волны критики в его адрес объяснил, почему в прямом эфире произошла неразбериха во время оглашения результатов зрительского голосования.

Поскольку Тимур несколько раз ошибался при оглашении баллов от зрителей, то у многих возникли сомнения в честности Нацотбора.

Обратите внимание Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022

Тимур Мирошниченко о финале Нацотбора

Поскольку именно Тимур объявлял результаты голосования, то к нему возникло больше всего вопросов: "Понимаю, что крайним вышел я, поэтому считаю нужным просто сказать правду. Как все было".

Ведущий в очередной раз отметил, что результаты голосования из конверта увидел только на сцене. Они выглядели так:

список участников в порядке их выступлений;

оценки жюри;

баллы от зрителей;

общий результат.

Цифры в каждой колонке разбросаны, а не один за другим, но там все ясно. Я начинаю их озвучивать: "1 балл – Michael Soul, 2 балла – Our Atlantic...". И тогда в наушниках слышу насилие, будто я неправильно озвучиваю результаты и 2 балла получает Cloudless,

– объяснил Тимур.

Важно Результаты финала Национального отбора на Евровидение-2022

Поскольку все происходило в прямом эфире, Мирошниченко пытался быстро разобраться в ситуации. Он видел перед собой не те результаты, которые редакторы диктовали в наушник, поэтому объявлял баллы с листа, который вынесли на сцену: "Пока в редакторской была паника, потому что никто не мог понять, где правильные результаты, меня просили "идти за ухом". Поэтому и потом озвучивал оценки, которые мне диктовали. Через несколько минут (которые для меня были вечностью) редакторы понимают, что сначала я объявлял правильные баллы. Поэтому и сложилась такая ситуация. Таблицу с результатами пытались исправить вживую, но она зависала".

Это лажа. Так быть не должно. Потому что в результате я "тот дурак, что 8 цифр не может озвучить", доверие к итоговым баллам падает, хейт "заливает" все возможные щели. Жаль, что прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки, лицом которой пришлось стать мне,

– поделился Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко / Фото из инстаграма ведущего

Финал Нацотбора на Евровидение-2022: главное

Представителем Украины на песенном конкурсе Евровидение-2022 стала Alina Pash.

Сразу после финала букмекеры спрогнозировали артистке 2-е место в финале конкурса, который состоится в Турине.

А в сети неоднозначно реагируют на победу Алины в Нацотборе. Все потому, что она посещала оккупированный Крым в 2015 году.

Текст публикации Тимура Мирошниченко:

после завершения прямого эфира группа Kalush Orchestra, которой до победы не хватило одного балла, просила представителей Суспільного и аудиторской компании, которая проводила подсчет голосов, показать листок с результатами. Однако, по словам музыкантов, перед ними просто закрыли дверь. Поэтому коллектив подозревает, что результаты финала могли быть сфальсифицированы

Позорить здесь. Понимаю, что крайним получился я, поэтому я считаю нужным просто сказать правду. Как все было.

Результаты голосования из конверта мы действительно увидели только на сцене. Это список участников в порядке их выступления. Далее есть 3 колонки: оценки жюри, баллы от зрителей и общий результат. То есть цифры в каждой колонке разбросаны, а не одна за другой. Но там все ясно. Я их начинаю озвучивать: "1 балл – Michael Soul, 2 балла – Our Atlantic…". И вдруг начинается насилие в наушники, что я не правильно озвучиваю баллы и что 2 получает Cloudless. Стараюсь разобраться снова. Нет, ну я же вижу другие результаты и правильно все озвучиваю. Пока в редакторской панике, потому что никто не может понять кто прав, а кто ошибается, меня просят "идти за ухом". Поэтому я озвучиваю оценки, которые мне диктуют. Пока не проходит несколько минут (для меня они были вечностью) и в редакторской все же понимают, что с самого начала я озвучивал правильные баллы. И нужно начинать все сначала. Потому и сложилась такая ситуация в эфире. Таблицу с результатами пытаются исправлять вживую, но она просто зависает.

Это лажа. Так быть не должно. Потому что в результате я "тот дурак, что 8 цифр не может озвучить", доверие к итоговым баллам падает, хейт "заливает" все возможные щели. Жаль, что прекрасный праздник музыки и действительно крутых артистов испортился из-за банальной человеческой ошибки, лицом которой пришлось стать мне.

Результаты голосования жюри были у нас на руках задолго до завершения зрительского голосования. Результаты зрительского голосования мы получили уже в конверте на ваших глазах. И пусть не с первой попытки, но в эфире я озвучил именно те оценки, которые были в той бумажке, заверенной аудиторами.

Я за правду. И Евровидение для меня больше, чем работа. Это часть меня, моей жизни. Да, в эфире все получилось не так идеально, но мы пытались создать праздник, оторвать хотя бы на несколько часов всех от тревожных новостей. Поэтому я хочу извиниться за этот эпизод. Пусть это будет самым плохим, что может испортить нам настроение в эти непростые времена для нашей страны.

И постараемся быть добрее и сдержаннее по отношению друг к другу! Всем мир.