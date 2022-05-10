Просто разлетелись, – Ефросинина призналась, что имела проблемы с мужем в начале войны
Источник:"Звездный путь"
Маша Ефросинина находится с детьми в Германии, однако первое время проживала во Львове. В это время она почувствовала, что теряет связь с мужем Тимуром Хромаевым. Ситуацию спасали разговорами и прогулками.
Кризис в браке наступил в марте, когда вся семья находилась во Львове во время военных действий в Киевской области. Говорит, что супруги по-разному реагировали на стресс из-за войны, ведь холодный ум Тимура сталкивался с чрезмерной эмоциональностью Маши.
К слову Маша Ефросинина объяснила, почему муж запрещает ей возвращаться в Украину с детьми.
Мы имели разное эмоциональное состояние. Оно было биполярным. Мы не сходились ни в чем, у нас каждый по-разному свое переживал. Союзом в этом мы стать не смогли,
– поделилась Ефросинина.
Это время было для нее не только нелегким в плане факта самой войны в стране, но и браке.
Маша Ефросинина с мужем и детьми / Фото из инстаграмма ведущей
"Это невозможно делать при детях, поэтому мы выходили, Львовом гуляли. И говорили, что каждый улетел в свою стратосферу. Просто разлетелись", – рассказала Маша и добавила, что за 20 лет брака с Тимуром выделила для себя 3 главных правила здоровых отношений:
- проговаривать все проблемы, которые "накипели" и вместе их решать;
- уважать чувство своего партнера;
- оставаться самостоятельным и независимым от партнера.
Определенная независимость от мужчины, определенная самостоятельность – ментальная, социальная, я имею в виду занятость, работа, твое личное значение в социуме – это очень важно для крепких отношений. Эта твоя свобода и уединение. Когда ты у себя, а он у себя. А вы двое имеете удовольствие быть друг у друга,
– заверила Маша.