Прошу, умоляю, – Леся Никитюк обратилась к владельцам квартир на западе Украины

Телеведущая и блоггер Леся Никитюк во время войны переехала в родной Хмельницкий. Там она обустроила приют для переселенцев и помогает им как может. Теперь обращается к владельцам квартир в западных регионах Украины.

Звезда призвала земляков не быть безучастными. Владельцев недвижимости она просит сдать квартиры в аренду тем, кто из-за войны покинул родные дома.

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Леся Никитюк обратилась к украинцам

Телеведущая рассказала, что видит в продаже много квартир и домов, где никто не живет. Она просит владельцев этой недвижимости сдать их в аренду. Блогерка заявила, что готова гарантировать порядочность семей, которые находятся в координационном центре для переселенцев в Хмельницком.

Пожалуйста, прошу, умоляю. Есть много квартир и домов для продажи. Да, есть какой-то незначительный процент людей, которые готовы их купить, но большинство просто будет стоять. Ну, сдайте их, сдайте эти квартиры и дома, есть порядочные, хорошие семьи,

– призвала Леся в инстаграмме.

Сейчас Леся активно ищет жилье для двух семей, временно проживающих в Хмельницкой области. В этих семьях по пять – шесть детей. Во временное убежище к Никитеку приезжают семьи, но потом их нужно куда-то селить, они не могут постоянно находиться в приюте. Телеведущая призывает помочь.

Заметим, что многие звезды из-за войны остались без домов. Их либо полностью, либо частично разрушили русские оккупанты. Кто из знаменитостей рассказал об этом – узнайте по ссылке.