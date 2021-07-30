Прошло 10 лет: Ирина Шейк поделилась архивными фотографиями

Известная российская модель Ирина Шейк поделилась с поклонниками новыми фото. Она опубликовала архивные фотографии, где позировала в объективе легендарного фотографа Питера Бирда.

Успешная супермодель Ирина Шейк часто делится с подписчиками своими архивными фото. Так она демонстрирует кадры, с которых только начиналась ее карьера. На днях звезда опубликовала новые фотографии на личной странице в инстаграме.

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Архивные фото Ирины Шейк

Супермодель позировала перед объективом полностью обнаженной, в откровенных нарядах и топлесс. Она распустила волосы и уложила его пышными волнами, а на лице сделала макияж. Звезда подчеркнула глаза черным карандашом и накрасила губы бордовой помадой.

Автором модной съемки Ирины Шейк стал покойный Питер Бирд – легендарный фотограф, художник и путешественник. Он умер в апреле 2020 года.

Питер Бирд сначала фотографировал дикую природу, ведь некоторое время жил в Африке. Также он делал оригинальные альбомы – составлял коллажи из фото и собственных записей и украшал страницы стеклом или перьями. Был одним из первых знаменитостей, которые боролись за спасение природы.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Реакция сети

Поклонники бурно реагируют на фото Ирины Шейк, сделанные 10 лет назад: