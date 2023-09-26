Во Львовской области попрощались с мамой Скрябина Ольгой Кузьменко

В Брюховачах во Львовской области провели в последний путь Ольгу Кузьменко – маму легендарного певца Кузьмы Скрябина. Женщине было 76 лет, ее похоронили на кладбище возле сына.

Похороны состоялись 26 сентября в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Проститься с мамой Кузьмы пришло немало людей.

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Мама лидера группы "Скрябин" Ольга Кузьменко ушла из жизни 23 сентября. Женщина умерла в Брюховичах Львовской области, ей было 76 лет. Причина смерти неизвестна.

Церемония прощания с Ольгой Кузьменко

Прощание состоялось в поселке Брюховичи, где проживала семья артиста. В 14:30 началась церемония отпевания мамы Скрябина. В храм пришли близкие люди, чтобы попрощаться с Ольгой Михайловной. Среди собравшихся заметили и жену Андрея Кузьменко – Светлану Бабийчук.

Похоронили маму артиста возле могилы сына на кладбище.

Кадры прощания с Ольгой Кузьменко / Фото "Твой город"

Что известно об Ольге Кузьменко

Она родилась в 1947 году в селе Сиде (Самборского района Львовской области). Она увлекалась музыкой и даже окончила музыкальную школу и Дрогобычский институт музыкального искусства.

В студенческие годы Ольга нашла свое призвание в сборе фольклора. Собирала народные песни, легенды, пословицы. Позже она создала детский коллектив.

Также женщина выкладывала игру на фортепиано. Впоследствии открыла свою мастерскую по изготовлению керамических ангелов.

Кроме того, мать артиста писала. Она написала 3 книги о Скрябине: "Моя дорогая птица", "Группа "Скрябин" и друзья по сцене", "Колыбельная для Андрюши".

Добавим, что Ольга Михайловна пережила сына на восемь лет. Кузьма Скрябин погиб в жутком ДТП 2 февраля 2015 года. Его внедорожник столкнулся с молоковозом.