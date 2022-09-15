Прощание с Елизаветой II в Вестминстере: круглосуточная прямая трансляция

14 сентября в Вестминстер-холле началось публичное прощание с королевой Елизаветой II. Британцы и гости города выстроились в очередь, чтобы лично проститься с Ее Величеством. Те, кто не имеет возможности сделать это, могут следить за процессией в прямом эфире.

Елизавета II будет в Вестминстер-холле до 18 сентября. В течение этого времени все желающие смогут лично чтить покойную королю. Люди выстраиваются в длинные очереди, готовые стоять часами ради того, чтобы пройти мимо гроба королевы.

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Прямая трансляция прощания с Елизаветой II

Поскольку не все поклонники королевской семьи могут побывать в Вестминстере, то прощание с королевой круглосуточно транслируют по телевидению. Поток людей не убавляется. Каждый с уважением проходит мимо гроба Ее Величества, склоняет голову перед покойной королевой. Многие люди не могут удержать слез. Они благодарны Елизавете II за все, что она сделала для монархии за 70 лет правления.

Прямая трансляция прощания с Елизаветой II: смотрите видео онлайн

Похороны Елизаветы II: главное

Похоронят Ее Величество 19 сентября, на 11-й день после смерти.

Процессию будет транслировать телеканал BBC. Ожидается, что за ней будут следить миллионы людей из разных уголков мира.

Государственные похороны начнутся в 11:00 по местному времени (в 13:00 по киевскому) в Вестминстерском аббатстве.

После отпевания королевы в Вестминстерском аббатстве гроб королевы пронесут пешком в Арку Веллингтон в лондонском Гайд-парке, а затем переместят на катафалк, который долгой дорогой проедет в Виндзорский замок.

Торжественная служба чина похорон состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке с участием архиепископа Кентерберийского, старшего епископа англиканской церкви. В апреле 2021 года там похоронили мужа королевы – принца Филиппа.

Там гроб с телом королевы опустят в Королевский склеп, а затем похоронят в семейной часовне короля Георга VI, где покоится ее отец король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Впоследствии туда перезахоронят принца Филиппа, чтобы супруги покоились вместе.

На похоронах присутствуют представители почти всех стран мира. Они присоединятся к членам королевской семьи и другим гостям, чтобы провести Ее Величество в последний путь.