Продюсер Вадим Лисица назвал грандиозную сумму, которую потратили на Нацотбор: "Меня это убило"

Украинский продюсер Вадим Лисица, который в 2011 году помогал певице Alyosha поехать на Евровидение, шокирован отбором в этом году. А еще больше средствами, которые потратили фактически из карманов украинцев.

Вадим Лисица отметил, что на конкурс Нацотбора, который в 2022 году проводил только Общественный вещатель, а не в сотрудничестве с каналом "СТБ", потратили 20 миллионов гривен! И это всего на одно шоу, когда в предыдущие годы проводили 3 эфира за меньшую сумму.

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По словам продюсера в комментарии 24 каналу, Общественному вещателю выделили 20 миллионов гривен из госбюджета. Он требует от организаторов подробный отчет о том, куда и на что ушли деньги налогоплательщиков, а остальное просит вернуть назад.

Меня убило, что выделили 20 миллионов гривен на Национальный отбор, на поездку на Евровидение. Исторически – это нереальная история, потому что мы с Alyosha в свое время "полиняли" на 400 тысяч евро, 220 из которых я еще должен за это Евровидение,

– признался саундпродюсер.

Отметим, что в 2011 году Alyosha представляла Украину на Евровидении-2010 в Норвегии. С 2009 по 2018 год ее продюсером был Вадим Лисица, поэтому все расходы на поездку он взял на себя и рассчитывается за нее до сих пор.

Вадим Лисица и Alyosha / Фото из открытых источников

"За мои и ваши деньги сделали лажу"

Таким низким уровнем организации шоу, когда пропадал звук во время выступления группы Cloudless и скандальное оглашение результатов "на листочке", остался недоволен Игорь Кондратюк.

"Должен быть творческий конкурс, а вышел конкурс среди тех, кто самый законопослушный. Это проблема Суспільного. Мне жаль, потому что за мои и ваши деньги сделали лажу. Ее сделали не потому, что они предатели, а потому, что у них недостаточно квалификации", – подчеркнул продюсер.

Актриса Ольга Сумская тоже в одном из фейсбук-сообщений в комментариях подтвердила информацию, что отбор-2022 обошелся Украине почти в 20 миллионов гривен.

Ольга Сумская об отборе / Скриншот из фейсбука