Хочет усложнить жизнь, – известный продюсер предположил, почему Кондратюк не идет на мир с Козловским
Источник:"Слава - Ясинскому"
Михаил Ясинский прокомментировал конфликт между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком. Он признался, что видит скрытые причины их ссор.
Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский признался, что не уверен, ради чего происходит весь конфликт между военным и его бывшим наставником. Ведь сейчас у Кондратюка нет подопечных, для которых этот случай мог стать уроком.
К слову Известный продюсер намекнул, что Кондратюк несправедливо выиграл суды у Виталия Козловского
Почему Кондратюк не идет на мировую
По мнению Ясинского, в то время, когда проходили суды, не разбирались до конца по всей ситуации. Поэтому могли ожидать просто выплату определенной суммы и дальнейшее забывание конфликта, но этого не произошло. Проблема также в уровнях Виталия Козловского и Игоря Кондратюка.
Виталик очень открытый, романтичный, молодой, с юной душой человек. Почему-то он пошел на зарубу с сидящим в команде человеком, простите, "Что? Где? Когда?". То есть этот человек достаточно мощный и интеллектуальный. В принципе, ему бы и сейчас, по моему мнению, не нужно было идти на этот диалог с Кондратюком, не имея рядом человека соответствующего уровня. То есть мощного, опытного юриста,
– считает Михаил Ясинский.
Также продюсер отмечает, что, по всей вероятности, весь конфликт не о деньгах. Возможно, между наставником и подопечным произошло нечто большее, если возникло такое оскорбление. Михаил назвал поведение Кондратюка некорректным, а поведение Виталия – непродуманным.
"Здесь скорее речь идет о том, что Кондратюку не хочется зарабатывать. Он совсем о другом. Он хочет усложнять жизнь Виталика. Нельзя заработать с не зарабатывающего артиста. Где интерес? Где выгода? Ее нет. Это исключительно эмоциональная составляющая двух людей, которые что-то не поделили. И никому непонятно", – добавил Ясинский.
Будь продюсер на месте Игоря Кондратюка, он хотел бы разрешить ситуацию так, чтобы каждому было комфортно: "Даже не представляю, как живется Кондратюку, который знает, что где-то страдает человек, который с ним работал".
"Слава – Ясинскому": смотрите видео онлайн
Игорь Кондратюк не согласился на мировую
- Недавно Виталий Козловский предложил Кондратюку встретиться и подписать "мировую", чтобы прекратить вражду и исчерпать конфликт после спокойного обсуждения.
- В ответ продюсер заявил, что все уже давно решено решениями судов. Он добавил, что именно Козловский "вел себя неадекватно" перед судами и не шел на контакт. Сейчас у Виталия долг в сумме 1,5 миллиона.
- По мнению Виталия Козловского, Кондратюк не идет на мировую потому, что его сыновья не служат.