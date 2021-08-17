В прямом эфире: блогерша София Стужук сделала пластические операции у Эдгара Каминского

Одна из самых популярных украинских блогерок София Стужук легла под нож пластического хирурга. Несколько месяцев назад она увеличила грудь в Турции, а теперь пластические операции на лице ей сделал Эдгар Каминский.

За аккаунтом Софии Стужук следят более 5,4 миллионов пользователей сети. Недавно блогерша призналась, что теперь хочет уменьшить грудь, и уже через несколько дней удивила новыми пластическими операциями.

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Операции Стужук в прямом эфире

Для увеличения бюста 26-летняя многодетная мама выбирала турецкую клинику, а операции на лице решила делать в Украине. Она доверилась бывшему мужу певицы Славы Каминской – Эдгару.

В прямом эфире пластический хирург сделал Стужук:

ринопластику – пластику носа,

блефаропластику – пластика верхних век;

ниточный лифтинг для подтяжки лица.

Пластические операции Софии Стужук: смотрите видео онлайн 18+

В инстаграме Эдгар Каминский показал результат работы сразу после операции. Пользователи сети отмечают, что он все выполнил безукоризненно. А в адрес Софии есть немало негативных высказываний. Ее подписчики заметили, что она постоянно говорит о том, как важно принимать себя, а теперь решила в очередной раз лечь под нож пластического хирурга.

"Врач – красавчик, профессионал своего дела. Стужук Софья, для чего ты все это делаешь? Аудитория людей любит тебя за натуральность, а не за это все".

"Соня, это уже слишком. Нужно полюбить себя, а не постоянно переделывать".

"Врач – молодец, остальное – без комментариев".

"Какой ужас. Соня, что с тобой? Что с тобой происходит? Для чего все это? Для чего себя калечить? Ради кого и для чего вообще? Тебе нужно отпустить свою боль и страхи. Свои комплексы. Ради кого ты все это делаешь? Ты хороша душой! Мне нравилось за тобой наблюдать. Но сейчас ты просто издеваешься над собой. Любят за душу, а не грудь, нос и веки".

"А потом Соня скажет, что у нее натуральная красота и нет пластики".

Результат пластических операций Софии Стужук: смотрите видео онлайн