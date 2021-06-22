Притула к матчу Украина – Австрия создал яркую патриотическую маску

Популярный украинский шоумен и ведущий Сергей Притула также присоединился к поддержке сборной Украины в сверхважной игре против команды Австрии. В частности, он в инстаграме создал соответствующую фильтр-маску.

Матч Австрия – Украина состоялся 21 июня в рамках Евро-2020. Это была завершающая игра на групповом этапе. Поэтому от нее зависело, пройдет ли одна из команд в плей-офф. До отчетного противостояния обе сборные имели по 3 очка в активе.

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Патриотическая маска от Сергея Притула

Накануне игры шоумен в инстаграме опубликовал сообщение, в котором призвал пользоваться маской. Также он выложил собственное фото, обработанное с помощью этого фильтра.

Наши проигрывают, потому что вы не пользуетесь вот такой масочкой, которая у меня в профиле в разделе с масками. Ее очень легко найти. Она там – одна,

– сказал Притула.

Если же воспользоваться маской от Притулы, то на вашем лице появляются украинские флаг и герб. Именно такие символы в основном рисуют фанаты на стадионах перед матчами сборных.

Как украинцы поддерживали сборную в маске от Сергея Притулы / Фото взято из инстаграма Сергея Притулы

Уже после игры Сергей Притула в сторис опубликовал подборку из фото и видео людей, которые воспользовались его маской. Среди них были не только мужчины, но и женщины и дети.

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Кто воспользовался маской от Сергея Притулы: смотрите видео