Пришло время верить в себя, – эксклюзивное новогодне-рождественское интервью с Евгением Хмарой

Пианист, виртуоз Евгений Хмара в канун новогодне-рождественских праздников рассказал о семейных традициях, а также призвал украинцев навсегда забыть о комплексе неполноценности, всегда верить в себя и свою нацию.

Мы пообщались с артистом о том, как проходят зимние праздники в его семье, где преимущественно он находится в новогоднюю ночь, что для него важнее: Новый год или Рождество. Обо всем этом и многом другом – читайте дальше в эксклюзивном интервью 24 канала.

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Когда начинаете готовиться к новогодне-рождественским праздникам?

Каждый год подготовка отличается. Дети становятся взрослее и я с женой пытаемся создать для них атмосферу праздника. Обычно елку мы украшаем ко Дню Святого Николая.

В этом году наш сын Николай заказал у своего тезки "гитару с палочкой". Сначала мы долго пытались понять, что именно он имеет в виду. Это была скрипка. Святой Николай выполнил его просьбу, он получил желаемый инструмент. Но очень разочаровался, когда понял, что нужно учиться игре. Так что мы с Дашей набираемся терпения (смеется).

Евгений Хмара с сыном / Фото из инстаграма композитора

В Вашем доме каждый год есть живая или искусственная елка? Украшаете ее всей семьей?

Наша семья очень экологична: сортируем мусор, стараемся не использовать пластик, учим детей осознанному потреблению. Поэтому многие годы у нас дома стоит искусственная елка.

Скажу откровенно, у меня сердце кровью обливается, когда вижу наши елочные "рынки". Огромное количество деревьев вырубают, чтобы несколько недель мы наслаждались праздничным настроением.

Я понимаю, что ничто не сравнится с запахом живой елки, но есть много альтернатив. К примеру, в прошлом году мы купили настоящее дерево, но в горшке. Поэтому, как только закончились праздники, мы высадили его на огороде у дедушки Даши.

Много артистов новогоднюю ночь проводят на сцене, даря праздник другим людям. А как вы празднуете Новый год?

По традиции, хотелось бы встретить его на сцене. Особенно люблю в новогоднюю ночь играть на больших площадях, где собирается много людей, стреляют салюты, поют песни. А уже утром 1 января вместе с детьми обязательно ищем подарки под елкой и смотрим, кому что подарил Дед Мороз.

Были какие-то курьезные ситуации во время рабочего Нового года?

Однажды я выступал на Новый год в Днепре. И вместо сказочного снега был страшный ливень. Организаторы почему-то решили, что погода будет хорошей и сцену поставили без крыши. Когда я играл, рядом со мной стоял парень, который держал зонтик на протяжении всего выступления. Но люди были настолько довольны и счастливы, что никакой дождь не испортил настроение.

Более семейным праздником считают Рождество. Этот день принято проводить с родными. Какая история с детства о Рождестве запомнилась Вам больше всего?

Хорошо помню, как на Рождество видел очень яркую звезду. И всегда считал, что это та самая Вифлеемская звезда. Но когда начал увлекаться астрономией и космосом, то понял, что это была Венера, которая постоянно меняет свое положение в этот день из года в год.

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Для Вас важнее Рождество или Новый год? И почему?

Когда был ребенком, то, конечно, ждал Новый год. Потому что на улице звучали красивые салюты, а на столе были бутерброды с красной икрой, которую мы могли позволить себе раз в год. Конечно, еще подарки.

Но сейчас Рождество имеет большее значение. Ибо в этот день мы собираемся всей большой семьей. 4 поколения за столом поют песен и смакуют рождественские блюда.

На рождественские праздники в Вашем доме звучат колядки? Какие любимые?

Колядки звучат в нашем доме не только в праздники, поскольку наши дети очень любят петь. И моя жена Даша, которая все детство пела в хоре, выучила с ними много колядок. А сам праздник, конечно, никогда не обходится без Щедрика.

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В детстве колядовали, участвовали в вертепе?

Конечно. Когда мы были детьми, то очень ждали этого рождественского периода, чтобы спеть для соседей, заработать денег и получить сладости. Никогда не забуду, как однажды нам дали гривну. В то время это были для нас очень большие деньги. Мы все никак не могли придумать, как же их потратить (смеется).

Где любите отдыхать на новогодние праздники?

Поскольку Новый год встречаю на сцене, отдохнуть удается только на Рождество. Тогда вместе с женой и детьми едем к ее дедушке в Полтавскую область.

Просматриваете на праздники новогодние фильмы? Если да, то какие есть любимые?

Еще с детства каждый год смотрю "Сам дома" и "Гарри Поттера". А когда родились дети, обязательными пунктами стали "Холодное сердце", "Рождественская история" и "Полярный экспресс".

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Что пожелаете украинцам в 2022 году?

Желаю, невероятного начала 2022 года, чтобы все плохое осталось в прошлом, а впереди были только победы, счастье, благополучие. И еще желаю всем украинцам помнить, что мы особенные, талантливые, очень самобытные. Пришло время навсегда забыть о комплексе неполноценности, и всегда верить в себя и свою нацию.