Думали, что ты будешь всегда – принцессы Евгения и Беатрис о потере бабушки Елизаветы II
Источник:инстаграм королевской семьи
Принцесса Евгения и Беатрис высказались о потере бабушки Елизаветы II. Они опубликовали трогательное обращение.
Члены королевской семьи продолжают делиться воспоминаниями о покойной Елизавете II. Трогательное письмо-обращение на днях опубликовали принцессы Йоркские.
К слову Принц Уильям и Гарри объединились с братьями и сестрами на бдении у гроба Елизаветы II
Принцессы Йоркские о смерти Елизаветы II
Принцесса Евгения и Беатрис поделились трогательным посланием. Они признались, что не могут передать свое состояние словами.
Мы не могли найти в себе силы, чтобы выразить словами происходящее в нашей душе с тех пор, как вы оставили всех нас. Были слезы и смех, молчание и болтовня, объятия и одиночество. Это колоссальная потеря для нас, наша королева и бабушка. Мы, как и многие, полагали, что ты будешь с нами всегда. И мы все по тебе ужасно скучаем,
– признались девушки.
Они поблагодарили Елизавета II за воспоминания, которые она оставила в их сердцах. Евгения и Беатрис поделились, что делали вместе с бабушкой и показали архивное фото с ней.
Принцессы Йоркские с бабушкой / Фото из инстаграма королевской семьи
"Вы многому нас научили, и мы навсегда сохраним эти уроки и воспоминания... А пока, дорогая бабушка, все, что мы хотим сказать, это спасибо. Спасибо за то, что нас смешила, за сбор вереска и малины, за марши солдат, за наши чаи, за утешение, за радость, ты никогда не узнаешь, какое влияние оказало на нашу семью и многих людей во всем мире. Мы очень рады, что ты воссоединилась с дедушкой".
Также принцессы упомянули о Чарльзе III. Они поделились, что он "продолжит последовать твоему примеру, поскольку также посвятил свою жизнь служению".
Другие послания к Елизавете II от родных
- Принц Уильям признался, что в то время, когда мир потерял лидера, он лишился бабушки. Также он упомянул об опекунстве королевы над Кейт Миддлтоном.
- Принц Гарри поделился, что очень дорожит воспоминаниями о Елизавете II – от первых детских встреч до знакомства с Меган Маркл и правнуками.
- Принцесса Анна выразила благодарность, что имела возможность провести последние 24 часа своей мамы вместе с ней и сопровождать ее в последнем путешествии.