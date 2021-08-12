Принцессу Евгению и Джека Бруксбенка впервые увидели вместе после скандала с моделями

Принцесса Евгения, похоже, простила мужу Джеку Бруксбенку неудобную ситуацию, в которую он недавно попал. Пару недель назад он развлекался на яхте в Италии в компании трех моделей. Одна из них даже была полуобнаженной.

Супругов увидели вместе в автомобиле, который направлялся в Шотландию. Там в замке Балморал находится сейчас Елизавета II. Несколько дней назад туда приехала мама Евгении Сара Йоркская и отец принц Эндрю, на которого несколько дней назад подала в суд женщина. Именно поэтому, чтобы не попадаться на глаза папарацци, он отправился в отпуск в Шотландию. С него, похоже, решили взять пример дети.

К слову Делу 20 лет: жертва домогательств принца Эндрю подала на него в суд

Видеоролик с улиц Великобритании обнародовало издание Sky News. Предполагают, в машине также был 6-месячный сын пары Август.

Пока неизвестно, приедет во владение королевы беременна принцесса Беатрис (сестра Евгении) и ее муж Эдоардо.

Что известно о скандале с Джеком Бруксбенком