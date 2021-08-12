Принцессу Евгению и Джека Бруксбенка впервые увидели вместе после скандала с моделями
Источник:твиттер Sky News
Принцесса Евгения, похоже, простила мужу Джеку Бруксбенку неудобную ситуацию, в которую он недавно попал. Пару недель назад он развлекался на яхте в Италии в компании трех моделей. Одна из них даже была полуобнаженной.
Супругов увидели вместе в автомобиле, который направлялся в Шотландию. Там в замке Балморал находится сейчас Елизавета II. Несколько дней назад туда приехала мама Евгении Сара Йоркская и отец принц Эндрю, на которого несколько дней назад подала в суд женщина. Именно поэтому, чтобы не попадаться на глаза папарацци, он отправился в отпуск в Шотландию. С него, похоже, решили взять пример дети.
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Видеоролик с улиц Великобритании обнародовало издание Sky News. Предполагают, в машине также был 6-месячный сын пары Август.
Пока неизвестно, приедет во владение королевы беременна принцесса Беатрис (сестра Евгении) и ее муж Эдоардо.
Что известно о скандале с Джеком Бруксбенком
- В начале августа муж принцессы Евгении отправился на итальянский остров Капри как представитель бренда текилы Casamigos на благотворительный бал.
- Компанию ему составили три модели, которые перед событием вместе с ним отдыхали на яхте: они веселились в купальниках и прыгали в воду.
- Одна из моделей Эрика Пелосини впоследствии извинилась перед королевской семьей за неудобную ситуацию и объяснила, что намочила купальник, из-за чего вынуждена была его снять.
- Мама принцессы Евгении вступилась за зятя и заявила, что вся история была полностью сфабрикована. Сама же Евгения, Джек и королевская семья не комментировали инцидент.