На корабле и в воздушной академии: 17-летняя принцесса Испании пройдет 3-летнюю военную учебу

Наследница испанского престола принцесса Леонор пройдет военную подготовку. 17-летняя дочь короля Филиппа VI в общей сложности три года будет учиться военному делу.

Правительство договорилось с королевством, что военная подготовка принцессы будет очень инстинсивна. Принцесса Леонор сейчас заканчивает двухлетний курс средней школы UWC Atlantic College в Уэльсе.

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Принцесса Леонор пройдет трехлетнюю военную учебу

Впоследствии она пойдет на обучение в соответствии с университетом.

Каким будет обучение принцессы:

Уже в августе или сентябре начнется обучение. Принцесса Леонор проведет свой первый год обучения в Армейской военной академии в Сарагосе.

После этого она отправится в военно-морское училище. Да, среди прочего, будет и учебное плавание на парусном корабле "Хуана Себастьяна Элькан".

Впоследствии принцесса пройдет еще обучение в Главной военно-воздушной академии.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес рассказала, что во всех парламентских монархиях наследник должен иметь военную карьеру.

В свое время главнокомандующим вооруженными силами будет женщина, и в последние годы мы предпринимаем очень важные усилия по привлечению женщин к вооруженным силам,

– добавила Роблес.

Принцесса Леонор сейчас первая в очереди на трон

Она первая в очереди на престол, если не родится наследник мужского пола, за ней следует ее младшая сестра София.



Королевская семья Испании (принцесса Леонора посередине слева) / Фото Daily Mall

Именно Леонор станет верховным главнокомандующим вооруженными силами когда ее отец уйдет в отставку или умрет.

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