Принцесса Евгения родила сына: СМИ рассекретили, сколько стоили ее роды

Принцесса Евгения стала мамой во второй раз в конце мая. СМИ рассекретили, сколько стоили роды королевской персоны.

Племянница короля Чарльза III принцесса Евгения стала мамой во второй раз. Она рожала в частном роддоме Портленда в Вестминстере.

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Сколько стоили роды Евгении

Услугами роддома Портленда пользуются британские аристократы и члены королевской семьи. Там принцесса Евгения рожала впервые, мамой стала Меган Маркл. К тому же в Портленде родились принцесса Беатрис и сама Евгения.

Это медицинское учреждение считается одним из лучших в Великобритании. В каждой палате созданы комфортные условия, обслуживание на высоком уровне, а в больничном меню можно найти омаров и шампанское.

Цены за такое удовольствие соответствующие. СМИ рассекретили, что роды стоят 6760 фунтов стерлингов (примерно 311 тысяч гривен), сумма может достигать 8110 фунтов стерлингов за экстренное кесарево сечение. Дополнительная ночь в больнице или в гостиничном номере стоит 1800 фунтов стерлингов.

Принцесса Евгения стала мамой