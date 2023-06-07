Принцесса Евгения родила сына: СМИ рассекретили, сколько стоили ее роды
Источник:Hello Magazine
Принцесса Евгения стала мамой во второй раз в конце мая. СМИ рассекретили, сколько стоили роды королевской персоны.
Племянница короля Чарльза III принцесса Евгения стала мамой во второй раз. Она рожала в частном роддоме Портленда в Вестминстере.
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Сколько стоили роды Евгении
Услугами роддома Портленда пользуются британские аристократы и члены королевской семьи. Там принцесса Евгения рожала впервые, мамой стала Меган Маркл. К тому же в Портленде родились принцесса Беатрис и сама Евгения.
Это медицинское учреждение считается одним из лучших в Великобритании. В каждой палате созданы комфортные условия, обслуживание на высоком уровне, а в больничном меню можно найти омаров и шампанское.
Цены за такое удовольствие соответствующие. СМИ рассекретили, что роды стоят 6760 фунтов стерлингов (примерно 311 тысяч гривен), сумма может достигать 8110 фунтов стерлингов за экстренное кесарево сечение. Дополнительная ночь в больнице или в гостиничном номере стоит 1800 фунтов стерлингов.
Принцесса Евгения стала мамой
- Внучка Елизаветы II стала мамой впервые в сентябре 2021 года. У нее родился сын Август – в феврале она поздравила первенца с днем рождения и показала кадры с малышом в видео. Фаны увидели, что сын принцессы похож на принца Гарри.
- Принцесса Евгения объявила о вторую беременность в январе 2023г. Она поделилась фотографией, на которой младший сын целует ее в живот.
- 30 мая второй сын принцессы появился на свет. Евгения объявила его имя – Эрнест Джордж Ронни Бруксбенк. Старший Август уже познакомился с малышом.