Принцесса Евгения посетила светское мероприятие с мужем: фото изысканного образа

Внучка королевы Елизаветы II вышла в свет с мужем Джеком Бруксбенком. Пара вместе появилась на публике впервые после смерти принца Филиппа. У принцессыа Евгении был элегантный и очаровательный вид.

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк посетили камерную презентацию новой книги британской телеведущей и бизнесвумен Поппи Джейми Happy Not Perfect. Мероприятие состоялось в Лондоне.

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На светском мероприятии увидели внучку британской королевы с мужем. Она пришла поздравить автора книги с выходом нового произведения. Примечательно, что королевская чета впервые после похорон герцога Эдинбургского вышла в свет.

Образ принцессы Евгении

Дочь принца Эндрю имела непревзойденный вид и искренне улыбалась перед камерой. Для мероприятия она выбрала стильное черное платье длины макси с бахромой от бренда Sandro. Сверху она накинула длинное атласное пальто изумрудного цвета, что добавляло изысканности.

Принцесса соединила наряды с черными босоножками на невысоких каблуках. Волосы она распустила и уложила элегантными локонами, а также дополнила look серьгами. На лице Евгения сделала нежный макияж с акцентом на губах.



Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк на мероприятии / Фото Getty Images

Напомним, принцесса Евгения в начале июня уже выходила в свет, однако без мужа. Она появилась на публике по случаю Всемирного дня океана и посетила Сомерсет-хауз. Внучка Елизаветы II тогда показала очаровательный образ в летнем платье с разноцветным цветочным принтом.