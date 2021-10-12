Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк празднуют 3 годовщину брака: какой была их свадьба

Внучка королевы принцесса Евгения и бизнесмен Джек Бруксбенк поженились 12 октября 2018 года. В третью годовщину свадьбы вспоминаем, какой была церемония брака королевской пары.

Церемония свадьбы принцессы Евгении и Джека Бруксбенка началась в 11:00 по британскому времени (и в 13:00 по киевскому). Торжество проходило в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Там в мае 2018 года обвенчались принц Гарри и Меган Маркл.

Интересно Григорий Решетник поздравил жену с 11 годовщиной брака: архивное фото со свадьбы

Церемония брака

Внучка Елизаветы II прибыла в часовню в сопровождении отца, принца Эндрю. Во время церемонии звучал голос Андреа Бочелли. Архиепископ Йоркский Джон Сентаму прочитал молитвы, а декан Виндзора Дэвид Коннер правил службу.



Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбенка / Фото Getty Images



Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбенка / Фото Getty Images

Наряд принцессы-невесты

Евгения выбрала платье слоновой кости от бренда Peter Pilotto, созданное австрийско-итальянским дизайнером. Плечи невесты были слегка обнаженными, а сзади красовался длинный шлейф. Принцесса была без фаты, но с серьгами и драгоценной тиарой с изумрудами 1919 года.



Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбенка / Фото Getty Images



Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбенка / Фото Getty Images

Гости на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбенка

На празднование пришли не только члены королевской семьи, но и знаменитости. Среди них – Кара Делевинь, Робби Уильямс, Наоми Кэмпбелл, Деми Мур и другие.

Гости, которые пришли на свадьбу / Фото Getty Images

После венчания новоиспеченные супруги отправились на праздничный обед, а затем – на закрытую вечеринку.