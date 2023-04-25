Шептались и смеялись: принца Гарри и Меган Маркл заметили на баскетбольном матче

Принц Гарри и Меган Маркл редко появляются на публике. Однако на днях королевские супруги посетили баскетбольный матч в Лос-Анджелесе, где их "поймали" папарацци.

Герцог и герцогиня Сассекские сидели в ложе на стадионе, много смеялись и шептались между собой. Недавно принца Уильяма заметили вместе с сыном Джордж на футбольном матче.

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Пара весело проводила время вместе, пока их не "поймали". На матч Меган Маркл надела нежно-розовый костюм – блейзер и шорты от американского бренда Staud, который она дополнила клатчем Prada и туфлями на шпильках. Принц Гарри выбрал белую футболку и черную кофту.

Принц Гарри и Меган Маркл на баскетбольном матче / Фото из соцсетей

Интересно, что когда королевскую пару показали на большом экране во время матча, Меган Маркл уклонилась от попытки мужа поцеловать ее и поздравила зрителей, помахав рукой.

Добавим, что на следующей неделе младший сын короля Чарльза принц Гарри отправится. на коронацию своего отца, в то время как Меган Маркл останется дома в Калифорнии с детьми, ведь в день коронации Арчи отметит свой четвертый день рождения. Коронация короля Чарльза состоится в субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Раньше в печати обсуждали требования, которые выдвинули Гарри и Меган монаршей семье. Пара якобы потребовала добавить в список приглашенных детей и хотела отпраздновать день рождения Арчи и тоже быть на балконе с семьей.