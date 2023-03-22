Принц Уильям тайно посетил военную базу возле украинской границы

Принц Уильям тайно посетил Польшу. Он побывал на военной базе в Жешуве, всего в 90 километрах от границы с Украиной.

Поездка прошла 22 марта. По соображениям безопасности о ней сообщили только тогда, когда принц покинул базу.

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Что известно о поездке принца в Польшу

Принц Уильям совершил тайную поездку в Польшу, чтобы лично поблагодарить польские и британские войска, которые поддерживают Украину,

– говорится в сообщении.

Кроме того, принц Уильям встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком и военнослужащими территориальных сил обороны Польши. Принц хотел узнать о поддержке, которую они оказывают Украине. Также он отметил их "решительность защищать наши общие свободы".

Принц Уильям встретился с британскими солдатами, дислоцирующимися в этом регионе, и поинтересовался их опытом работы в Польше и поддержкой Украины.

Принц Уильям приехал с визитом в Польшу / Фото Sky News и royal focus1

Более того, известно, что принц Уэльский также планирует:

посетить Варшаву и центр размещения, который помогает украинским беженцам;

возложить венок к могиле Неизвестного солдата в Варшаве. Следует отметить, что эти действия повторяют визит покойной королевы и герцога Эдинбургского, которые возлагали там венки в 1996 году;

встретиться президентом Польши Анджеем Дудой в президентском дворце.

Визит принца в Польшу продлится три дня.

Король Чарльз III посетил бойцов ВСУ

В феврале 2022 года король Чарльз III посетил военнослужащих ВСУ, которые прибыли в Великобританию для обучения. Он приехал на тренировочную базу в Уилтшире.

Сын Елизаветы II пожал руки украинским солдатам, завершившим пятинедельную базовую боевую подготовку и планирующим вернутся воевать против россиян в Украину. Более того, журналисты Великобритании подчеркнули, что король выглядел "особо участливо", когда слушал рассказ бойцов о текущей ситуации в Украине.

Чарльз III посетил украинских защитников: смотрите видео

Перед этим Чарльз III принимал Владимира Зеленского на частной аудиенции в Букингемском дворце. Тогда президент Украины поблагодарил короля "за теплый прием и поддержку украинских граждан, нашедших убежище от войны в Великобритании" и гордился быть первым украинским президентом, которого британский монарх почтил аудиенцией.