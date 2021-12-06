Принц Уильям поделился интересным фактом из жизни Елизаветы II

Герцог Кембриджский и внук Елизаветы II рассказал интересный факт о бабушке. Он поделился, что она до сих пор самостоятельно выгуливает своих корги.

Долгое время в СМИ ходили слухи об ухудшении состояния здоровья королевы Елизаветы II. Однако члены королевской семьи один за другим опровергают эту информацию.

Интересно Слушают Шакиру и бегают по кухне: принц Уильям рассказал про утренние ритуалы детей

На днях принц Уильям поделился, что вся его семья любит прогулки на свежем воздухе. Он рассказал, что даже Елизавета II в 95 лет до сих пор сама выгуливает своих четвероногих любимцев – корги.

Королева и в самом деле обожает корги. В этом году, чтобы порадовать Ее Величество, ей подарили двух щенков любимой породы. От неожиданного подарка монарх была в восторге.

Также герцог добавил, что принц Чарльз часто отправляется в длительные путешествия, а его дети ежегодно прогуливаются в церковь в Сандрингеме.

У всей моей семьи есть страсть к прогулкам – будь то моя бабушка, которая все еще выгуливает корги в 95 лет; мой отец отправляется летом в длительные прогулки по Шотландии; или мои собственные дети, которые впервые появляются на нашей ежегодной прогулке в церковь рождественского утра в Сандрингеме,

– рассказал внук королевы.

Своей публикацией принц Уильям хотел вдохновить других людей на активную жизнь, ведь движение – это залог хорошего самочувствия.

, принц Чарльз также комментировал состояние здоровья Ее Величества. Он заверил, что с королевой все в порядке, однако не все обязанности даются ей так легко из-за возраста. "Когда Вы дойдете до 95, вам будет не так просто, как раньше. Даже в 73 года это довольно плохо", – намекнул принц Уэльский на свое самочувствие.

Текст публикации принца Уильяма

У всей моей семьи есть страсть к прогулкам – будь то моя бабушка, которая все еще выгуливает корги в 95 лет; мой отец отправляется летом в длительные прогулки по Шотландии; или мои собственные дети, которые впервые появляются на нашей ежегодной прогулке в церковь рождественского утра в Сандрингеме.

В надежде вдохновить других людей стать активными и уделить немного времени собственному психическому здоровью – я хотел поделиться с вами несколькими своими историями и любимыми песнями в эпизоде Time to Walk. Я расскажу, как я научился уделять приоритетное внимание собственному психическому здоровью, важный жизненный урок, который научил меня относиться к себе менее серьезно, и жизненно важный рассказ о том, как друг помог мне научиться лучше слушать. W.