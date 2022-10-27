Принц Гарри наконец-то выпустит мемуары: дата выхода книги и фото обложки

Принц Гарри планировал осуществить писательский дебют раньше, но отложил презентацию мемуаров из-за смерти бабушки. Теперь же стало известно, когда выйдет книга и как она выглядит.

Принц Гарри хотел выпустить книгу своих мемуаров еще осенью 2022 года. Но смерть Елизаветы II изменила его планы и премьеру перенесли.

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Принц Гарри издаст мемуары

Сегодня утром, 27 октября, издательство Penguin Random House анонсировало выпуск мемуаров принца Гарри. Название его книги – Spare ("Запасной"). Вероятно, это связано с местом Гарри в престолонаследии – сейчас он пятый, после брата Уильяма и его детей.

Книга на 416 страниц должна рассказать об истории принца. Она является "полной проницательностью, самоанализом и трудно завоеванной мудростью". Обложка лаконична и проста – на ней фото лица принца Гарри.

Запасной с первых страниц возвращает читателей к одному из самых отчужденных образов XX века: два мальчика, два принца, идущих за гробом своей матери, на которых мир смотрел с печалью – и ужасом.

– пишет издательство о книге.



Мемуары принца Гарри / Фото Penguin Random House

"Когда Диану, принцессу Уэльскую, хоронили, миллиарды людей спрашивали, что думают и чувствуют принцы, и как с этого момента сложится их жизнь", – добавляют в прессрелизе.

В издательстве мемуары принца Гарри называют "тайными и искренними", но британские СМИ называют их "скандальными и сенсационными".