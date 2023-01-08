На днях британские СМИ получили первые экземпляры мемуаров принца Гарри Spare, которые выйдут 10 января. Так в сеть просочилась информация о его службе в Афганистане. В автобиографии сын Чарльза ІІІ рассказал, что убил 25 человек.

В британской армии принц Гарри дослужился до звания капитана. Он дважды ездил в Афганистан: в 2007 году – как авиадиспетчер, а в 2012 году – как второй пилот боевого вертолета Apache. Внук Елизаветы II подсчитал, что тогда убил 25 боевиков Талибана.

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Принц Гарри убил 25 человек в Афганистане

Мне казалось важным не опасаться этого числа. Итак, мое число – 25. Это не статистика, как наполняла меня гордостью, но мне не было стыдно. В аду и хаосе битвы я не думал о них как о 25 людях. Это были шахматные фигуры, сметенные с доски, плохих парней уничтожали до того, как они успевали убить хороших парней.

– написал принц Гарри в мемуарах.

На это сенсационное признание ответил высокопоставленный лидер талибов Анас Хаккани. Он возмутился, что сын короля Великобритании сравнил боевиков с шахматными фигурами и обвинил его в военном преступлении.

"Те, кого ты убил, были не шахматными фигурами, это были люди. У них были семьи, которые ждали их возвращения. Среди убийц афганцев многим не хватает вашей порядочности очистить свою совесть и признаться в своих военных преступлениях. Правда в том, что вы сказали. Наши невинные люди были шахматными фигурами для ваших солдат, военных и политических деятелей", – написал Анас Хаккани в твиттере.

Откровение принца Гарри возмутило не только талибов, но и британских военных.

полковник в отставке Тим Коллинз подчеркнул, что в армии так не ведут себя: "Гарри теперь восстал против другой семьи, военных, когда-то принявших его… Последние разоблачения принца Гарри в его мемуарах явно являются трагической аферой с целью зарабатывания денег для финансирования образа жизни, который он не может себе позволить" и избравший кто-то другой";

подчеркнул, что в армии так не ведут себя: "Гарри теперь восстал против другой семьи, военных, когда-то принявших его… Последние разоблачения принца Гарри в его мемуарах явно являются трагической аферой с целью зарабатывания денег для финансирования образа жизни, который он не может себе позволить" и избравший кто-то другой"; ветеран Королевской морской пехоты Бен МакБин, подружившийся с принцем Гарри во время службы в армии, посоветовал ему сомкнуть пельку: "Если талибы не смогут получить доступ к Гарри, они могут подумать о том, на кого они могут нацелиться в Великобритании. Ничего хорошего в этом нет".

Напомним, ранее в сети всплыл отрывок книги Spare ("Запасной"), в котором говорится о ссору Гарри с Уильямом потому, что тот оскорбил его жену Меган Маркл – назвал "сложной", "грубой" и "резкой". Принц Уэльский якобы свалил брата на пол так, что под ним треснула собачья миска.