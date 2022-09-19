Скорбный Гарри и неприметная Меган Маркл на похоронах Елизаветы II: кадры супругов

Внук Елизаветы II принц Гарри прибыл на похороны королевы вместе с Меган Маркл. Скорбный Гарри шел за гробом Ее Величества в Вестминстерское аббатство, тогда как Меган была позади, ведь уже не является членом семьи.

На похороны Елизаветы II в Вестминстерское аббатство прибыли ее дети и внуки. Среди них – принц Гарри и Меган Маркл, вышедшие из королевской семьи, но не менее огорченные потерей, сообщает 24 канал.

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Гарри и Меган на похоронах Елизаветы II

Принц Гарри вместе с другими членами королевской семьи шел пешком в траурной процессии, двинувшейся из Вестминстер-холла в Вестминстерское аббатство. Он не был одет в военную форму, а в черный костюм. Рядом с ним был принц Уильям.



Члены семьи с принцем Гарри / Фото Sky News

Меган Маркл приехала в аббатство автомобилем, как и другие женщины из королевских семей. Она была одета в черное лаконичное платье и шляпу с широкими полами. Жена Гарри вложила волосы в пучок и дополнила образ жемчужными серьгами, символизирующими слезы.

Меган Маркл на похоронах Елизаветы ІІ / Фото Sky News

Пара воссоединилась на службе, став один возле другого. Они заняли места во втором ряду, позади короля Чарльза III и королевы-консорта Камиллы.

Принц Гарри и Меган и смерть Елизаветы II