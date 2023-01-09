Сыновья Чарльза III были против брака отца с Камиллой: почему Гарри назвал мачеху "опасной"

Мемуары принца Гарри продолжают удивлять сканадальными подробностями жизни королевской семьи. Теперь стало известно, что Гарри и Уильям были против брака отца с Камиллой.

Книга принца Гарри "Запасной" станет доступна 10 января, но журналисты уже получили к ней доступ. Оказалось, что в мемуарах Гарри указал, что он с братом был против брака отца с Камиллой.

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Принцы Гарри и Уильям не желали брака отца

В мемуарах сын Чарльза III заявил, что вместе с Уильямом пытался отказать отца от брака с Камиллой Паркер-Боулз.

Мы не думали, что это нужно. Мы думали, что это принесет больше вреда, чем пользы,

– пишет принц Гарри.

Гарри намекнул, что Камилла делилась со СМИ информацией о королевской семье, поэтому они и считали ее "опасной". Она вроде бы получила в обществе роль "разлучницы" и "воровки", когда расстался принц Чарльз и принцесса Диана. Поэтому Камилла хотела отбелиться и пошла на соглашение с желтой прессой.

"Связи, которые она налаживала в британской печати, сделали ее опасной. Была открыта готовность с обеих сторон к обмену информацией. И с семьей, построенной на иерархии, и с ней, на пути к статусу королевы-консорта".

В конце концов братья были вынуждены согласиться на женитьбу Чарльза и Камиллы, которая теперь является королевой-консорт: "Мы хотели, чтобы он был счастлив. И мы видели, как он счастлив вместе с ней".



Брак Чарльза и Камиллы / Фото Getty Images

Что еще принц Гарри рассказал в мемуарах

В прессе активно обсуждают отрывки из книги герцога "Запасной", наиболее вызывающие любопытство.