Принц Джордж – 9: Кейт Миддлтон и принц Уильям показали его новое фото
Источник:инстаграм герцогов Кембриджских
Сыну герцогов кембриджского принца Джорджу исполнилось 9 лет. По этому случаю родители обнародовали новый портрет отпрыска.
22 июля, в пятницу, старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось 9 лет. Принц Джордж отмечает день рождения.
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Принц Джордж празднует день рождения
К дню рождения герцоги Кембриджские представили новое фото мальчика. Похоже, принца сфотографировали на фоне песка и моря. Традиционно автором фотографии стала Кейт Миддлтон, которая обожает фотографировать своих детей.
Джорджу исполнилось 9,
– написали герцоги под фото.
Принц Джордж / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских
В комментариях именинника засыпают комплиментами и присоединяются к поздравлениям с днем рождения:
- "Какое фантастическое фото! Джордж так похож на своего отца";
- "C Днем рождения!";
- "Вау, он так похож на отца";
- "Будущий король такой красавчик! С днем рождения";
- "Он такой милый";
- "Так похож на Уильяма, по-моему. С днем рождения, красавчик";
- "С днем рождения Джордж, проведи этот день по-особому".