Принц Чарльз с женой посетил город Ковентри: фото нового выхода пары

Старший сын Елизаветы II совершил новый публичный выход вместе с женой. Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская побывали в городе культуры Великобритании 2021 года – Ковентри. Для торжественного мероприятия супруги выбрали элегантный наряд.

После смерти отца принц Чарльз редко появляется на публике. Королевская семья тяжело переживает потерю принца Филиппа, однако все ее члены продолжают выполнять свои обязанности перед народом Великобритании.

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Новый выход принца Чарльза и герцогини Корнуольской

Супруги посетил город Ковентри, который стал городом культуры Великобритании в 2021 году. Камилла предстала перед публикой в темно-синем платье с подкладкой, похожей на белую рубашку. Поверх надела короткую черную накидку. Соединила такой наряд с черными ботинками на низкой подошве.

Короткие белокурые волосы герцогиня вложила в фирменную прическу, а на лице сделала выразительный макияж с темными тенями на веках. Довершила аутфит лаконичными золотыми украшениями.

Принц Чарльз для торжественного выхода выбрал голубой полосатый костюм, белую рубашку и галстук с принтом. Он вместе с женой мило улыбались.

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На мероприятии принц познакомился с членами индийской общины, которые собирали средства на помощь тем, кто в Индии пострадал от COVID-19, и посетил старую электростанцию Daimler, которая была преобразована в центр для художников. Также Чарльз услышал о работе, которая проводится по превращению канала в пространство общины, где местные жители могут проводить время, находясь возле воды и природы.

Тем временем герцогиня Корнуольская встретила членов местной общины, посещающих мероприятия библиотеки Ковентри, и посетила женский центр приюта.