Принц Чарльз поздравил принцессу Анну с днем рождения милым детским фото

Дочь Елизаветы II принцесса Анна отметила 71-летие 15 августа. Ее старший брат принц Чарльз поздравил сестру с днем рождения. Он показал трогательное фото, где изображен с сестрой еще детьми.

Единственная дочь принцессы Елизаветы принцесса Анна праздновала день рождения 15 августа. Ей исполнился 71 год. Принцессу поздравили с праздником королевские особы и близкие друзья.

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Принц Чарльз поздравил сестру с 71-летием

Едва ли не самым близким для принцессы Анны является принц Чарльз, который является ее старшим братом. Он посвятил новый пост в инстаграме имениннице.

Принц Чарльз опубликовал миловидное детское фото, на котором позировал вместе с сестрой, держа ее за руку. Как поделился герцог, это фото сделано 70 лет назад. Тогда Чарльзу было почти 3 года.

Поздравляем принцессу с днем ​​рождения. На этой фотографии из 1951 года принц Уэльский держит за руку свою младшую сестру, сидя в детских колясках в саду Кларенс-хауса,

– написали под фото.



Принц Чарльз и принцесса Анна / Фото из инстаграма Кларенс-хауса

С днем рождения принцессу Анну поздравили и на странице Букингемского дворца в твиттере. Там опубликовали одни из самых ярких фото дочери Елизаветы II.



Елизавета II с принцессой Анной / Фото из твиттера королевской семьи



Принцесса Анна / Фото из твиттера королевской семьи

Напомним, на днях на странице Чарльза и Камиллы появилось архивное фото, которое сделали 70 лет назад в садах Кларенс-хауза. Перед объективом позировали принц Филипп и Елизавета II, которые сидели на пледе, а также маленькие принц Чарльз и принцесса Анна. Дети играли и смотрели на цветы, а родители наблюдали за сыном и дочерью.