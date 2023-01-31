"Мисс Мира" Приянка Чопра впервые вышла в свет с дочерью от суррогатной матери: увлекательное видео

В январе прошлого года индийская модель и "Мисс Мира 2000" Приянка Чопра стала мамой. Дочь Малти Мари ей родила суррогатная мать. Ее первый светский выход состоялся 30 января на Голливудской аллее славы.

Если раньше Приянка Чопра и певец Ник Джонас умышленно закрывали лицо первенца смайликом, то на церемонии в Лос-Анджелесе официально представили ее миру. Модель держала дочь на руках в первом ряду, пока звездный отец выступил с романтической и забавной речью.

Читайте также Экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони женился на 23-летней модели, – СМИ

Приянка Чопра впервые вышла в свет с дочерью

Малти Мари, похоже, комфортно чувствовала себя на светском мероприятии, но несколько ныла на руках у Приянки Чопры, но Ник Джонас попытался подбодрить ее. Правда, только после того, как засыпал комплиментами красавицу-жену.

Для моей прекрасной жены. Ты – покой в сумасшедшем доме, скала во время шторма, и мне нравится быть женатым на тебе. Это самый большой подарок. Мне нравится быть с тобой отцом. Малти Мари, привет, крошка. Я не могу дождаться, когда приду сюда с тобой через 15 лет и посрамлю тебя перед твоими друзьями,

– рассмешил певец со сцены.

Для первого выхода в свет модель подобрала дочке твидовый костюм, серебристые угги и белую повязку с цветком. Сама же Чопра надела обжатое трикотажное платье шоколадного цвета и очки итальянского бренда Miu Miu.

Интересно, что "Мисс Мира 2000" поддерживала актриса Софи Тернер, которая пришла на церемонию с мужем и сидела рядом. Джо Джонаса награждали вместе с младшим братом Ником.

Напомним, с первых дней полномасштабной войны Приянка Чопра поддерживает Украину. 25 февраля она показала многомиллионной аудитории "невинных людей, живущих в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких" и призвала помогать. В мае индийская модель опубликовала щемящую историю девочки из Харькова, которая два месяца жила в метро и мечтала встретиться с одноклассниками

В августе "Мисс Мира 2000" и посол доброй воли UNICEF вообще приехала в Польшу, чтобы встретиться с украинскими беженцами. Она расплакалась, потому что заметила "невидимые раны войны", которые не почувствуешь из новостей.