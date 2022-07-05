Как была мразотой, так и осталась – Приходько рассказала о дружбе с Полиной Гагариной

С Полиной Гагариной Анастасия Приходько сдружилась после "Фабрики звезд". Та приезжала в Киев, жила у нее дома, а когда начала работать с Костей Меладзе, кинула прямо перед концертом. Так что певица давно считала ее "мразотой".

До 2014 года Анастасия Приходько была очень популярна в России, однако после оккупации Крыма и Донбасса разорвала все связи с тамошним шоу-бизнесом. У нее было немало друзей из страны-агрессорки, которые сейчас демонстрируют пропутинскую позицию. Одна из них – Полина Гагарина.

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Как Полина Гагарина впервые "кинула" Приходько

"Мы с ней дружили, она приезжала ко мне в Киев на презентацию песни "Между нами небо", которую мы делали вместе с Давидом Каландадзе. Я ее пригласила, она одевала мои украшения, она жила у меня дома. Я ее поддерживала, хотя тогда была намного выше ее по музыкальным достижениям и более медийной, чем она", – вспомнила Анастасия Приходько.

Однако их дружбе пришел конец, как только Полина Гагарина подписала контракт с Константином Меладзе. Тогда она почувствовала первые лучи славы и "кинула" подругу перед сольником в Москве, на котором должна была выступать на разогреве.

У меня был концерт в Москва Hall, она должна была петь у меня на разогреве. И она мне звонит и говорит: "Сними афишу, я выступать не буду. Мы теперь работаем с Костей. Извини, вы же с ним не работаете, поэтому я не хочу быть с тобой связана",

– рассказала артистка.

Еще тогда, более 10 лет назад, Приходько была шокирована лицемерием Гагариной.

"Ты же жила у меня дома, ты ела со мной за столом, ты приезжала в Киев, одевала мои украшения, а потом такой плевок в мою сторону. Для меня она как артистка закончилась", – призналась звезда.

Приходько о выступлении Полины Гагариной с Путином на Лужниках

Когда она вышла на Лужниках, я увидела, что какой мразотой была – такой и осталась. А что изменилось?

– эмоционально выразилась певица.

Напомним, 18 марта Полина Гагарина спела "Кукушка" на митинге-концерте на Лужниках, посвященном 8 годовщине оккупации Крыма. Тогда ей прилетело от украинских звезд: