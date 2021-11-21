Приехала из Португалии в день рождения: Дзидзьо поделился редким фото с мамой

Украинский артист Дзидзьо вчера, 20 ноября, праздновал день рождения. На праздник к сыну из Португалии приехала мама. Дзидзьо показал редкое фото с мамочкой.

Известный украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) поделился с поклонниками новым фото. В свой день рождения он показал волшебную фотографию с мамой.

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Фото Дзидзьо с мамой

Музыкант рассказал, что на 38-летие его мама Галина приехала из Португалии. В день рождения она сделала совместное фото со звездным сыном.

Перед камерой улыбающийся Дзидзьо позировал с цветами в руках. Мамочка целовала его в щеку.

Мой счастливый день рождения!!! Мама приехала из Португалии меня поздравить,

– написал Дзидзьо под фото.

Дзидзьо с мамой / Фото из инстаграма Дзидзьо

В комментариях под фото украинские звезды поздравили артиста с праздником. Кадр прокомментировала и бывшая жена SLAVIA, написав: "Мама рядом, это счастье".

Оля Цибульская: "Поздравляю! Маме привет";

Андрей Джеджула: "С днем рождения! И многая лета маме!!! Только взлетов и душевного равновесия! Ты крутой";

Алексей Суханов: "С днем Рождения, дорогой! Пусть счастье будет безграничным и здоровье всей семье!".