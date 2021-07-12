Как при пожаре, – Тина Кароль едва не отравилась угарным газом на Atlas Weekend

Украинская поп-дива Тина Кароль стала хедлайнером фестиваля Atlas Weekend и ошеломила публику феерическим шоу. Правда, ее команда перестаралась с пиротехникой. На сцене звезда едва не отравилась угарным газом.

Если в первый день Atlas Weekend пиротехники в шоу Тины Кароль было немного, то на второй день ее количество увеличили ради более эффектного номера. Ни одна репетиция не проходила с ней, поэтому команда не смогла предсказать, что во время исполнения песни "Лодочка" артистка окажется в дыму.

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По словам звезды, ей было сложно дышать, не то что петь. Тогда она находилась на движущейся платформе над сценой и исполняла треки сидя, как того требовала постановка. В тот момент Тина Кароль не понимала, что ей надо просто встать и дышать воздухом повыше.

Я оказалась в дыму угарного газа. Я просто за глотками воздуха тянулась. То есть, это как в дыму угарного газа при пожаре оказаться,

– огорошила певица.

Во второй день Atlas Weekend звезда прошла испытания не только угарным газом, но и дождем. Из-за ливня ее гримерку полностью затопило.

"Я чувствовала, что мы на Ноевом ковчеге. Наша гримерка была вся затоплена. Я первый раз увидела, как воду можно убирать пылесосом. Это было очень смешно", – вспомнила Тина Кароль.

Тина Кароль о шоу на Atlas Weekend: смотрите видео онлайн

К слову, не все фаны были в восторге от шоу Тины Кароль. Множество из них возмутились, что на сцену Atlas Weekend она вышла с питоном. "Антураж не стоит мучений животного", – писали зоозащитники в сети.