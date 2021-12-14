Премьера от T.HUTSULS: колоритное видео, снятое высоко в горах

T.HUTSULS – команда из Коломыи, которая представила дебютный клип на песню "Ночная". Снятое в горах и о горах видео на несколько минут переносит зрителей в те уголки украинских Карпат, куда редко ступает нога туриста.

Клип на сингл "ночная" – это "трушная" история об ощущении свободы и необходимости быть собой. В нем молодая девушка отказывается от всех условностей и барьеров, находит себя настоящую.

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"Моя героиня – отождествление свободной, вольнолюбивой, независимой гуцулки. Она чувствует свои далекие корни и одновременно существует в настоящем. Ее сердце и душа принадлежат горам и гуцульским традициям", – рассказала вокалистка T.HUTSULS Алекса Цимбал.

Съемки видео продолжались три дня. Самым экстремальным выдался день путешествия в горы. Там, на высоте около 1,5 тысячи метров над уровнем моря, за Буковецким перевалом в Верховинском районе Ивано-Франковской области, Гуцулам удалось отснять "самые вкусные" кадры "Ночной".

T.HUTSULS – "Ночная": смотрите видео онлайн

Что известно о проекте T.HUTSULS

Музыка T.HUTSULS – это микс современного саунда с уникальными звуками гуцульских народных инструментов: цимбал, дрымбы, трембиты, дуды, свирели. Модно и неординарно, стильно и экспрессивно, мелодично и эмоционально. И всегда правдиво! "Правдивые гуцулы" через музыку раскрывают этнокод.

T.HUTSULS – еще один проект в рамках масштабного культурологического инициативы под названием Hutsul Planet, которая базируется в Коломые на Прикарпатье, и стремится возродить, сохранить и приумножить гуцульскую культуру во всех ее проявлениях.