Прекрасная девушка, – лидер Kalush Orchestra назвал качества любимой, покорившей его

Солист группы Kalush Orchestra приоткрыл занавес личной жизни. Он признался, какими качествами девушка Александра покорила его.

Лидер украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк около года встречается с Александрой. Пара поделилась, что особенное есть в каждом из них.

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Олег Псюк о качествах любимой девушки

Рэпер назвал 5 качеств в любимой, за которые он ее полюбил и выбрал.

Есть какие-то волшебства у этой девушки. Она довольно проста, но она та, которой я могу доверить что угодно. Поддержка, что очень важно для мужчины. Помогает во всем даже в рабочих делах. Без вредных привычек. Прекрасная девушка. Моя маленькая, Белоброва,

– признался исполнитель.

В свою очередь, Александра назвала те черты в юноше, которые покорили ее. Среди них – трудолюбие и романтичность, которую мало кто замечает.

"Главное, трудолюбие – он меня мотивирует этим постоянно, работать и не опускать рук. Он учит меня постоянно чему-то новому. Он – мой наставник. Обожаю наблюдать, когда он в работе: написание треков, или когда задумался, и такой потом "Мала...", и рассказывает свою очередную гениальную идею. Мало кто знает и замечает, но он бывает очень нежным, и очень романтичным. Он за здоровый образ жизни и правильное питание, иногда, конечно, хочется съесть чего-то вредного, но я за это сильно благодарна ему, потому что он заботится о здоровье в принципе. Делает меня счастливой в целом в разных деталях, о которых знает только он", – рассказала девушка.



Олег Псюк с любимой / Фото с инстаграма Александры

, пара также рассказывала о том, как они познакомились. Они встретились в первый день весны в Киеве после переписки в инстаграме. По словам Александры, все произошло быстро и неожиданно.

Также Олег и Александра не признаются, планируют ли сыграть свадьбу. Для них это очень личный вопрос.