"Что за триколор": представительницу Украины на "Мисс Вселенная" раскритиковали за костюм
Источник:инстаграм Анны Неплях
На конкурсе "Мисс Вселенная" Украину будет представлять Анна Неплях. Девушку раскритиковали за национальный наряд, отметив, что он похож на российский триколор.
Такие комментарии начали появляться под публикацией Анны в инстаграме, где она показала роскошный национальный костюм. Но впоследствии девушка удалила негативные слова от подписчиков, оставив только похвалу в отношении образа.
К теме "Золотое" платье и 15-килограммовый костюм: Анна Неплях представила наряд на финал "Мисс Вселенная"
Национальный костюм Анны Неплях
Наряд создавала украинская дизайнер Наталья Шевчук. В нем объединены уникальные вышивки со всех регионов страны, поэтому творение получило название "Вышиваный код Украины":
- каркасная юбка украшена 25 пяльцами с вышивкой;
- корсет сплетен из натуральной лозы;
- белое платье дополняет наплечная конструкция в форме гигантского пяльца с лентами и цветами: маками, мальвами, барвинком, ветвями калины и настоящими колосками.
"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото пресс-службы конкурса красоты
"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях в национальном костюме / Фото пресс-службы конкурса красоты
Реакция сети
Однако в наряде Анны некоторые пользователи увидели российский триколор, что сильно возмутило. Ленты и цветы были красного, белого и синего цветов. А также впечатляет масштаб костюма. Об этом отмечали в комментариях, скриншоты которых опубликовали ФАКТЫ, однако через некоторое время девушка удалила эти слова.
- "А почему не желто-голубой? Что за триколор?"
- "И ленты напомнят триколор".
- "Извините, но образ не очень..."
- "Наряд, мягко говоря, неудачный".
- "Это все очень красиво, конечно, но как ей ходить?"
- "Девушка красивая, костюм – нет".
В комментариях под постом остались только приятные комментарии, в которых поклонники Неплях выражают восхищение ее образом:
- "Это что-то невероятное!"
- "Невероятно красиво и со смыслом!"
- "Очень красиво и креативно!"
- "Это шикарно!"
- "Такой красоты я еще не видела! Просто невероятное платье!"