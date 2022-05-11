Представители Молдовы на Евровидении-2022 за кулисами сыграли "Несе Галя воду": зажигательное видео

В первом полуфинале Евровидения-2022 выступили представители Молдовы – Zdob și Zdub и Frații Advahov. Молдаване прошли в финал, а за кулисами сыграли украинскую народную песню "Несе Галя воду".

Видео уже разлетелось по сети. Наши соседи поддерживают Украину в трудный час, постоянно показывают, что они с нами и верят в нашу победу.

Смотрите также Исландия, Литва и Латвия: как в первом полуфинале Евровидение поддержали Украину

Zdob și Zdub сыграли "Несе Галя воду"

В ролике видно, что музыканты играют украинскую песню с большим удовольствием. "Несе Галя воду" зазвучала благодаря скрипке и аккордеону. А солист коллектива спел. Это неожиданный и приятный подарок для всех украинцев от зажигательных молдаван.

Молдаване сыграли "Несе Галя воду": смотрите видео онлайн

Отметим, яркое выступление группы Zdob - Zdub можно будет увидеть в финале Евровидения-2022, который состоится 14 мая. Также в финале выступят украинцы Kalush Orchestra. Вместе с представителями еще 23 стран эти два коллектива будут бороться за победу. Музыканты Kalush Orchestra заявили, что в случае победы на благотворительном аукционе разыграют статуэтку микрофона, которую получают победители, а средства отдадут на нужды Украины.

Важно Евровидение-2022: кто прошел в финал песенного конкурса