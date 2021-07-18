Представители МакЅим прокомментировали слухи об отказе легкого

На днях в сети появилась информация о том, что у певицы МакЅим отказало легкое и начались проблемы с сердцем. Менеджер звезды заверила, что ни она, ни близкие артистки не владеют такими данными.

Известная российская певица МакЅим (настоящее имя – Марина Абросимова) более месяца находится в больнице в тяжелом состоянии. В прессе часто появляется информация о состоянии здоровья звезды.

Стоит знать У певицы МакЅим отказывает легкое и проблемы с сердцем, – СМИ

Правдивы ли слухи о состоянии МакЅим

На днях сетью распространилась информация о том, что у артистки отказало правое легкое и начались проблемы с сердцем. Но менеджер МакЅим заявила, что не владеет такими данными.

Снова разрывается телефон и бомбят в директе. Отвечу так, я не знаю кто снова сбросил инфу о состоянии Марины. Такую инфу даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников. Но даже родственники и мы не владеем такой информацией, потому что выходные,

– написала Маргарита Соколова.

Менеджер отметила, что до понедельника она не может знать, как чувствует себя МакЅим, ведь врачей выходные.

"Прошу вашего понимания! Ждем! Мою информацию прошу понять именно так! Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказывается вся необходимая помощь и очень большое внимание! Но личный врач имеет полную картину динамики. И необходимо именно его мнение и его комментарии", – добавила менеджер певицы.

Госпитализация МакЅим: коротко