Предоставят убежище: британская королевская семья будет принимать беженцев из Украины

Британская королевская семья готова приютить украинцев, пострадавших из-за войны войны, развязанной Россией.

Британская королевская семья поддерживает Украину. Стало известно, что королевичи готовы приютить у себя украинцев.

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В СМИ сообщают, что монаршая семья скрыла от публики то, что предоставила убежище беженцам из Украины. Так они снова выразили солидарность с народом Украины.

Как еще британская королевская семья поддерживает Украину

Принц Чарльз и герцогиня Камилла во время визита в Канаду побывали на службе Украинского православного собора Успения Пресвятой Богородицы. Они пообщались с украинцами в Оттаве и выразили поддержку и солидарность. К тому же на их нарядах были сине-желтые ленты и подсолнечник.

Елизавета II вышла в свет открыть мемориальную доску в честь официального завершения строительства линии Элизабет, названной в ее честь на вокзале Паддингтон в Лондоне. Королева надела желтые наряды и шляпку с синими цветами. Вероятно, она тоже поддержала Украину.

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Комитет по чрезвычайным ситуациям, собравший для Украины 366 миллионов долларов. У сердца Кейт и Уильям прицепили сине-желтые значки.

Кто из известных людей предоставил убежище украинцам

Королевские супруги Бельгии – Филипп и Матильда – предложили свою помощь. Они выделили два дома, в которых смогут поселиться три семьи из Украины. Беженцы могли заехать в начале апреля.

"Это помещение, первоначальная цель которых заключалась в том, чтобы сделать их доступными для социальных учреждений с целью размещения людей с низкими доходами, и эта миссия хорошо соответствует тому, чего мы хотим достичь с помощью королевского пожертвования. Учитывая кризис с беженцами, мы предоставим эти дома для экстренного приема", – сказал президент Royal Donation Ян Сметс, в организацию которого входит имение.

Монарх из Нидерландов Виллем-Александр тоже отреагировал на ситуацию в Украине в середине марта. Королевская семья решила поддержать переселенцев, отдав для проживания один из своих замков недалеко от Амстердама. Они готовы приютить в замке около 30 человек, находиться там можно будет временно, около 5 – 8 часов, чтобы отправиться в путь.