Предательница Таисия Повалий выступила в Кремле с путинистами Михайловым и Басковым: видео

Украинская певица Таисия Повалий предала Родину еще в 2014 году, когда не распрощалась с концертами в России. В субботу, 16 апреля, 57-летняя гастролерша оскандалилась еще больше – выступила в Кремле с фанатами Путина Михайловым и Басковым.

Таисия Повалий, которая до сих пор остается народной артисткой Украины, все 54 дня молчит о войне в родной стране. Вместо того чтобы высказаться, она поет в Кремле с теми, кто "топит" за так называемую "спецоперацию" Путина – Стасом Михайловым, Николаем Басковым, Александром Розенбаумом, Любовью Успенской и другими.

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Таисия Повалий в дуэте с Михайловым спела в Кремле

В субботу, 16 апреля, в Кремлевском дворце устроили церемонию вручения премии "Шансон года 2022". На ней засветилась украинка – Таисия Повалий. В дуэте со Стасом Михайловым она исполнила песню "Что с тобой? Как же я?", за которую еще и получила русскую статуэтку.

Спасибо большое. Спасибо "Радио шансон" за эту награду. У меня их уже много, надеюсь, еще будут,

– произнесла гастролер со сцены.

Таисия Повалий и Стас Михайлов в Кремле: видео

Интересно, что перед Повалий и Михайловым на сцену выходили золотой голос России Николай Басков, который изо всех сил хвалит Путина за "миротворческую операцию" и королева шансона Любовь Успенская, тоже не скрывающая свою любовь к главе Кремля. Вдвоем они пели "Большая любовь".

Как к войне в Украине относятся Повалий и Михайлов