Предательница София Стужук заявила, что никогда не вернется в Украину

Скандальная блоггерка София Стужук, умалчивающая и поддерживающая войну, заявила, что не планирует возвращаться в Украину. Она начинает новую жизнь в Латвии.

До войны Стужук активно развивала бизнес в Киеве, а теперь уехала из Украины и заявила, что строит жизнь за границей. Впрочем, порой она решается комментировать события, хотя не все украинцы видят в ее реакциях адекватность. В октябре она оправдала массовый ракетный удар по Украине.

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Предательница Стужук не вернется в Украину

Скандальная блоггерка заявила, что начинает жизнь в другой стране. По всей вероятности, она решила переехать в Латвию, где живет ее новый избранник и отец будущего ребенка.

Прошу отныне видеть меня человеком, который оттуда уехал и строит свою жизнь заново. У меня нет планов возвращаться. Я иду дальше. Новым путем,

– цинично заявила София.



Стужук о возвращении в Киев / Скриншот инстаграм-сторис предательницы

Примечательно, что инстаграмм-страница Стужук недоступна для пользователей социальной сети в Украине.

София Стужук и война в Украине