Праздник с Тиной Кароль: сколько стоит концерт артистки

На сайте электронной закупки Prozorro появилась информация о стоимости концерта Тины Кароль. Если вы хотите пригласить звезду в свой город, то такая прихоть обойдется вам в 400 тысяч гривен.

Еще два года назад в СМИ рассказывали, что одночасовое выступление Тины Кароль в новогоднюю ночь стоит 20 тысяч евро – 600 тысяч гривен. Поскольку Тина Кароль скоро даст концерт в городе Мелитополь, 25 сентября, на Prozorro стало известно, что концерт обойдется бюджету города в 388 тысяч гривен.

Интересно Владимир Остапчук о самом большом гонораре, эскорте и главном конкуренте

Сейчас стоимость концерта уже утвердили.



Концер Тины Кароль в Мелитополе / Скриншот с сайта Prozorro

Стоит добавить, что цена за концерт Тины Кароль на Дне города не является столь головокружительной по сравнению с выступлением Джамалы на "Крымской платформе" перед Днем Независимости в этом году. Всего за одну песню "1944", с которой она победила на Евровидении-2016, ей заплатили 337 тысяч гривен.