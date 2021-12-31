В праздничных family look: Настя Каменских и Потап очаровали романтическими новогодними фото

31 декабря 2021 , 21:28
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Источник:

инстаграм Потапа

Накануне Нового года украинские звезды делятся праздничными семейными фото. Настя Каменских и Потап также опубликовали новогоднюю фотографию.

Романтические фото появились на личной странице украинского рэпера и продюсера Потапа. Серия кадров собрала более 75 тысяч лайков.

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Трогательные фото Потапа и Насти Каменских

Звездные супруги снялись в романтической новогодней фотосессии. Они позировали дома на фоне елки, которую украшали вместе.

Настя Каменских и Потап предстали перед камерой в праздничных family look. Они надели синие джинсы и милые голубые свитера с оленями.

Настя Каменских также сделала яркий макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы нюдовой помадой.


Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Потапа


Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Потапа

Отметим, звезды также рассказали, как проведут Новый год. Для певицы это удачная возможность побыть с друзьями и родными. "Пригласить их к себе домой, украсить елку, накрыть стол и повеселиться от души! Я очень люблю проводить время в кругу семьи, но в этом году я научилась ценить такие моменты еще больше. Я очень скучаю по папе, и теперь стараюсь еще чаще говорить самым дорогим своим людям, как сильно я их люблю", – рассказала Каменских.

Поклонники засыпали супругов комплиментами в комментариях под заметкой:

  • "Это слишком мило";
  • "Вы нереально круты";
  • "Свитерки – огонь. Вы тоже";
  • "Вот классные фото";
  • "Будьте здоровы и счастливы";
  • "Очень красивые и милые";
  • "Классные. Очень подходит этот цвет обоим".
Автор: Марія Касій