В праздничных family look: Настя Каменских и Потап очаровали романтическими новогодними фото

Накануне Нового года украинские звезды делятся праздничными семейными фото. Настя Каменских и Потап также опубликовали новогоднюю фотографию.

Романтические фото появились на личной странице украинского рэпера и продюсера Потапа. Серия кадров собрала более 75 тысяч лайков.

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Трогательные фото Потапа и Насти Каменских

Звездные супруги снялись в романтической новогодней фотосессии. Они позировали дома на фоне елки, которую украшали вместе.

Настя Каменских и Потап предстали перед камерой в праздничных family look. Они надели синие джинсы и милые голубые свитера с оленями.

Настя Каменских также сделала яркий макияж. Она подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы нюдовой помадой.



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Потапа



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Потапа

, звезды также рассказали, как проведут Новый год . Для певицы это удачная возможность побыть с друзьями и родными. "Пригласить их к себе домой, украсить елку, накрыть стол и повеселиться от души! Я очень люблю проводить время в кругу семьи, но в этом году я научилась ценить такие моменты еще больше. Я очень скучаю по папе, и теперь стараюсь еще чаще говорить самым дорогим своим людям, как сильно я их люблю", – рассказала Каменских.

Поклонники засыпали супругов комплиментами в комментариях под заметкой: