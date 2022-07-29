Последняя песня на русском языке: POSITIFF представил остросоциальный трек "Ничего личного"

Украинский певец POSITIFF представил новый сингл "Ничего личного" и клип к нему. Артист подчеркнул, что это последняя песня в его репертуаре, написанная на русском языке.

С помощью трека "Ничего личного" артист стремится донести слушателям из страны-агрессорки отношение украинцев ко всему, что абсурдно называют "русским миром".

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Нет никакого мира – русские принесли разрушение и боль на мою землю. Они разжигают пламя мировой войны. Поэтому больше не будет русских названий улиц в украинских городах и деревнях, не будет романов, стихов и песен. Вместе с тысячами наших детей, матерей, родителей — они сожжены в пламени от российских бомб и ракет,

– подчеркнул POSITIFF.

Часть клипа была снята в городах Киевщины, пострадавших от обстрелов российских оккупантов – Бучи и Ирпени. Разрушены дома, разрушены судьбы, жизнь. русские несут только разруху, отчаяние, боль и смерть. Это террористы и должны быть признаны всем миром.

"Я сразу понял, что у видео будет черно-белая выдержанная картинка, чтобы максимально показать всю боль и ненависть за совершенные преступления. Поэтому часть клипа мы снимали в Буче и в Ирпене. Мне сложно передать словами то, что ты чувствуешь, когда там находишься, когда понимаешь, что там жили люди, которые теперь остались без своих домов, но, думаю, нам с Алексеем удалось выразить эмоции, которые накопились у всех украинцев за время войны,

– прокомментировал работу режиссер Марк Тельпис.

POSITIFF – "Ничего личного": смотрите видео онлайн

За время полномасштабной войны нам удалось пообщаться с POSITIFF (настоящее имя – Алексей Завгородний), который во время войны переехал из Киева в Каменец-Подольский, где начал инициативу для детей-переселенцев. Разговор о жизни артиста во время войны, волонтерство и многое другое читайте и смотрите по ссылке.