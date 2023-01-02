Хочу семью, – Позитив поразил признанием о личной жизни и отношениях с любимой

Украинский артист Позитив откровенно рассказал об отношениях с любимой. Он заинтриговал заявлениями о том, что хочет семью.

Украинский рэпер Позитив (Алексей Завгородний) уже признавался, что не одинок. На днях он откровенно рассказал о его новых отношениях после развода.

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Позитив об отношениях с любимой

В этот раз Позитив снова не признался, с кем у него романтические отношения. Но откровенно рассказал о том, что влюблен.

"Отношения, которые у нас с ней сейчас, во время войны, с каждым днем становятся все крепче. Она была со мной каждый день во время войны. Мы видим много пар, которые разошлись, потому что война все же проверяет людей на многое… Я не удивился, но, честно, я очень горжусь этим человеком, и за то, что она делает для меня и за то, что она со мной… Она сейчас поймала самое сложное для меня время, самое депрессивное, самое нервное, когда действительно я потерял очень многое, к чему я очень привык. За что я ей очень благодарен".

Я точно знаю, что я очень непростой человек, творческий человек. Это тоже, конечно, сказывается в отношениях. Я много раз могу взорваться серьезно. Но когда у тебя вторая половинка настолько спокойная, как подушечка, может брать на себя все эти эмоции, и когда ты можешь с человеком делиться, это очень клево,

– добавил Позитив.

Артист также признался, что готов к созданию новой семьи. К тому же, хочет детей. "Я хочу семью, я действительно хочу семью, и к ней готов, и я очень хочу, чтобы все у меня получилось, я над этим работаю... Это будет скоро... И ребенок будет!".

Личная жизнь Позитива

О новых отношениях рэпер признался еще в октябре 2022 года. Известно, что его возлюбленная также работает в сфере шоу-бизнеса, а перед зарождением отношений долгое время дружила с Позитивом.

Алексей находился в статусе холостяка с апреля 2021 года – тогда он расстался со своей женой Анной Андрийчук. Пара была вместе 15 лет, из которых 8 – в браке. Причиной их развод якобы стали разные интересы.