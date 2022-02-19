Позитив честно признался, выступает ли группа "Время и Стекло" на корпоративах

Группа "Время и Стекло" распалась почти два года назад на пике популярности. Надя Дорофеева быстро начала сольную карьеру, так что на корпоративы ездит только она. Вместе с Позитивом певица больше не выступает даже за большие деньги.

Пока DOROFEEVA выпускает хиты, снимает клипы и дает сольные концерты, Позитив готовит первое видео и альбом. Сейчас он участник Mozgi, поэтому выступает на фестивалях, концертах и ​​корпоративах только в составе мужской группы. Возвращаться на сцену с Надей Дорофеевой артист не будет, ведь история "Время и Стекло" уже отгремела. Звезды не обольщаются даже на безумные гонорары за частные вечеринки.

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Группа "Время и Стекло" давно закрыта. На корпоративы ездит Дорофеева, а если заказывают, мы не выступаем. Если Позитива обсуждать, то он тоже сольный артист, который вскоре выпустит альбом,

– рассказал Позитив.

Надя Дорофеева и Позитив / Фото из инстаграма

Он признает, что релиз его сольного альбома действительно затянулся: "Мы уже долго готовим, все заждались". Рэпер объяснил, что все из-за безумного графика группы Mozgi.

Были очень-очень веселые корпоративы, у нас не было свободного дня,

– признался Позитив.