Повторила образ 2018 года: Кейт Миддлтон и другие королевские особы на воскресной службе

В воскресенье, 14 ноября, в Великобритании состоялась служба по случаю Дня поминовения. На ней присутствовали Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз и принц Эдвард, принцесса Анна и герцогиня Камилла.

По случаю Дня поминовения, который ежегодно отмечают 11 ноября, в Великобритании состоялись традиционные мероприятия. Члены королевской семьи приняли участие в церемонии, чтобы почтить память британских погибших в военных конфликтах.

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Образ Кейт Миддлтон

На воскресной службе все королевские особы появились в сдержанных и лаконичных образах. Герцогиня Кембриджская не стала исключением и надела черное пальто с белым воротничком от Alexander McQueen. Интересно, что его она надевала на церемонию в 2018 году.

Кейт Миддлтон дополнила образ оригинальной шляпой в тон, а также брошью в виде мака Royal British Legion. Уши она украсила серьгами-подвесками с жемчужинами.

Волосы герцогиня заплела в косу и закрутила в низкий пучок. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах.



Кейт Миддлтон и герцогиня Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Кроме герцогинь Кембриджской и Корнуольской, на воскресной службе присутствовала графиня Уэссекская Софи, которая вышла в свет в темном жакете от Prada и головном уборе Jane Taylor.

Принцы Чарльз, Эдвард и Уильям не наблюдали за церемонией на балконе, как женщины, они возложили венки к кенотафу (символическая могила).

Церемония по случаю Дня поминовения / Фото из инстаграма королевской семьи