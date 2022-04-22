"Потеряла надежду": почему Alina Pash разочаровалась в сотрудничестве с россиянами

Украинская певица Alina Pash вспомнила свою деятельность, связанную с россиянами. Теперь звезда окончательно решила не работать с гражданами страны-агрессора.

Украинская певица Alina Pash дала интервью порталу RUS TVNET . Она рассказала о сотрудничестве с россиянами, о котором теперь сожалеет.

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Alina Pash сожалеет, что работала с россиянами и обращалась к ним

Исполнительница призналась, что долгое время пыталась донести российским коллегам, что Украина – отдельное государство. Но у нее не получилось.

К сожалению, даже осознанные, образованные актеры, певцы, культурные деятели этого не понимают. Возможно, у них это как "вшито" уже очень давно, возможно, у них промыт мозг,

– поделилась певица.

"Сейчас вообще нет смысла говорить мне лично к россиянам, я потеряла эту надежду. Я понимаю, что я больше никогда не смогу ни с кем из них проделать совместную работу. Очень много лет должно пройти, когда они осознают то, что они ответственны за все деяние. Не отдельно власть и народ, а они вместе в этом", – добавила она.

Alina Pash отметила, что считает ошибкой свои коллаборации с россиянами: "Я пытаюсь двигать в мир украинское. Я культурный украинский код пыталась где-то проталкивать в тех проектах, которые были причастны к истории со страной-агрессором. Не получилось все равно и это было ошибкой".

Станет ли Alina Pash с россиянами на одной сцене

Артистка не возразила, что когда-нибудь может встретиться с российским артистом на одной сцене. Однако она не хочет говорить с ними или пытаться понять.

То, что мы можем встретиться где-нибудь в Европе на одной сцене, возможно. У меня есть моя позиция – они с русским паспортом, они артисты России. Если они осознали происходящее, им нужно самим смывать всю эту кровь и боль. Мне как украинке – я никак не хочу их оправдывать,

– подчеркнула звезда.

"Они допустили, чтобы это произошло. Значит, не договорили, не обращались к людям, что такая ненависть у россиян посеялась в отношении Украины. Мы никогда на них не нападали, у нас никогда не было враждебности к ним. Только с их стороны шло. Поэтому прощение вымаливать и осознавать все это нужно будет очень много лет. То, что сейчас случилось, никак нельзя вернуть назад – человеческие жизни, разбомбленные города, дома, разрушенные судьбы. Это не прощается просто так песней. Это навсегда", – подытожила Alina Pash.