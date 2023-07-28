Потап показал, как проводит время со своим 14-летним сыном Андреем: редкие кадры

28 июля 2023, 15:55
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Потап

Рэпер Потап и его жена певица Настя Каменских проводят время вместе с сыном исполнителя от его экс-жены Ирины Горовой. Муж опубликовал общие фото, как семья вместе завтракает.

Исполнитель недавно вернулся в Украину. Ранее он выставил кадры из Одессы. На одной из фотографий артист позировал на фоне жилого дома, а на следующем снимке рэпер изображен уже возле гостиницы, где, вероятно, остановился.

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Потап проводит время с сыном и Настей Каменских

В своем инстаграмме рэпер разместил кадр, сделанный в их из Каменских доме под Киевом. На фото видно, как Настя вместе с 14-летним Андреем завтракают на кухне.

Реакция сети

В комментариях под постом пользователи написали много приятных слов звездам:

  • "Как классно";
  • "Кайф";
  • "Красиво";
  • "Как мыло";
  • "Красота".

К тому же фото прокомментировал интервьюер Слава Демин. Он иронически написал: "Если после этого фото тебя выгонят из дома, то готов принять".

Напомним, NK – вторая жена рэпера Потапа. Ранее Алексей был женат на продюсерке и коллеге Ирине Горовой. У пары есть общий сын Андрей. Настя призналась, что с экс-женой своего любимого не общается: "У нас нет никаких отношений". Однако исполнительница хорошо ладит с сыном своего мужа. Каменских поделилась, что Андрей часто приезжает в гости в загородний дом звездных супругов и остается там ночевать.
Автор: Софія Хомишин