Потап показал, как проводит время со своим 14-летним сыном Андреем: редкие кадры
Источник:Потап
Рэпер Потап и его жена певица Настя Каменских проводят время вместе с сыном исполнителя от его экс-жены Ирины Горовой. Муж опубликовал общие фото, как семья вместе завтракает.
Исполнитель недавно вернулся в Украину. Ранее он выставил кадры из Одессы. На одной из фотографий артист позировал на фоне жилого дома, а на следующем снимке рэпер изображен уже возле гостиницы, где, вероятно, остановился.
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Потап проводит время с сыном и Настей Каменских
В своем инстаграмме рэпер разместил кадр, сделанный в их из Каменских доме под Киевом. На фото видно, как Настя вместе с 14-летним Андреем завтракают на кухне.
Реакция сети
В комментариях под постом пользователи написали много приятных слов звездам:
- "Как классно";
- "Кайф";
- "Красиво";
- "Как мыло";
- "Красота".
К тому же фото прокомментировал интервьюер Слава Демин. Он иронически написал: "Если после этого фото тебя выгонят из дома, то готов принять".