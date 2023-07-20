Неужели вернулся: Потап показался в Одессе после взрывов – фото на улицах города

Две ночи подряд одесситы просыпались от взрывов. Как стало известно, сейчас в Одессе находится Потап. После жутких ночей он опубликовал фото, где позирует на улицах города.

Похоже, что рэпер вернулся в Украину. Однако в соцсетях артист не активен и на публике почти не появляется.

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Потап приехал в Одессу

На одной из фотографий артист позировал на фоне жилого дома: "Вечерняя Одесса магическим образом дает ощущение определенного внутреннего покоя, хотя еще этой ночью здесь было громко. Тихой ночью каждому украинцу, а проклятым "соседам" – вечно мучиться и искупить свою вину".

На следующей фотографии рэпер изображен уже возле гостиницы, где, вероятно, остановился.

После еще одной ночи под давлением российских атак в разных уголках Украины и после ночных взрывов даже одесские коты транслируют особую боевую энергетику,

– написал Потап под фото.

Комментарии под этими постами в большинстве положительные. Подписчики благодарят Потапа за поддержку и творчество, выражают комплименты и рады, что он приехал в Одессу.

Напомним, в ночь на 20 июля враг совершил массированную ракетную атаку по Одесщине и Николаевщине. Оккупанты запустили на мирные города 38 воздушных целей. Украинским силам ПВО удалось уничтожить 18. Под ударом террористов оказались порты, жилые дома, торговые сети. Это еще одно преступление российских террористов против гражданского населения, которое принесло боль и смерть.