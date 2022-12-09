Для всех, кто ждет своих: Потап под настоящей фамилией выпустил песню о войне

Потап впервые выпустил трек под настоящей фамилией – Потапенко. Эмоциональную песню "Триклятый лютый" артист написал для всех, кто ждет родных с войны.

Пока в сети обсуждают вероятный развод Потапа с Настей Каменских, он презентует сольные песни.

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Потап представил трек под настоящей фамилией

Эмоциональную песню "Триклятый лютый" Потап подписал настоящим именем и фамилией – Алексей Потапенко. В этом треке он продемонстрировал актуальное и страстное желание каждого из нас – выстроить общее будущее, которое мы все видим мирным и независимым.

Всем нам нужно верить, что уже скоро наступит то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот "Триклятый лютый", который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году,

– прокомментировал артист.

Потап призвал украинцев верить в победу, что каждый защитник вернется домой к своим родным, любимым и детям: "Украинцы снова будут наслаждаться жизнью и планами на будущее. Наши дети наконец-то увидят чистое мирное небо над головой, а наши защитники будут принимать искренние и полные благодарности И уважение их мощи и отваге будет жить вечно в наших сердцах и будет передаваться из поколения в поколение! Мы сделаем все для того, чтобы в будущем не осталось места войне!".

Потап – "Триклятый лютый": слушайте песню онлайн

Напомним, недавно жена Потапа – Настя Каменских выпустила песню "Мама-зима", в которой рассказала о разлуке с любимым. Сам Потап неоднозначно отреагировал на премьеру жены, еще больше подогрел слухи о разводе.